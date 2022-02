Edifici pubblici più sicuri in caso di terremoto: lavori al Municipio di Borgotaro

A Bogotaro verranno realizzati alcuni lavori per rafforzamento degli edifici che ospitano il Municipio e il Palazzo Pretorio. La Regione Emilia-Romagna ha deciso infatti di stanziare 8.1 milioni di euro per rendere gli edifici pubblici più sicuri in caso dit terremoto.

Edifici pubblici strategici più sicuri contro il sisma da utilizzare come sedi di protezione civile o per dare assistenza e riparo alla popolazione in caso di calamità naturali. Sono sei gli immobili che riceveranno complessivamente dalla Regione oltre 8 milioni di euro, per il rafforzamento strutturale e la riduzione del rischio sismico.

Si tratta di cinque municipi e una palestra, segnalati dalle amministrazioni comunali come edifici che necessitano interventi in questo senso.

“La riduzione del rischio continua ad essere al centro della strategia regionale e i finanziamenti aggiudicati confermano questa nostra priorità- commenta l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo-. Nei giorni scorsi si è chiusa l’istruttoria del bando lanciato nel mese di dicembre, con risorse assegnate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Ora, quanto prima, al via i cantieri”.

Rispetto allo scorso anno, il nuovo bando ha aumentato del 25% l’importo a metro cubo dei contributi assegnati, e quattro dei sei interventi richiesti hanno usufruito della nuova premialità nel punteggio di partenza in quanto comuni dell’Appennino o Aree interne, criterio scelto in continuità con la strategia regionale.

I Comuni hanno adesso sei mesi per presentare i progetti definitivi comprensivi del relativo piano economico.

La graduatoria dei progetti presentati dai Comuni è reperibile online sul sito della Regione, in questa pagina .

Le opere finanziate

Nel territorio di Forlì-Cesena sono tre le opere finanziate, per un totale di quasi 4 milioni 800 mila euro: si tratta del miglioramento sismico delle due sedi dei Municipi di Meldola e Forlì e della demolizione e ricostruzione di quella di Borghi.

Sempre in Romagna, nel comune di Fusignano in provincia di Ravenna, sono in arrivo 1 milione e 250 mila euro per il miglioramento sismico del Palazzo del Municipio.

Alla provincia di Reggio Emilia sono destinati oltre 1 milione e mezzo di euro per la demolizione e ricostruzione della palestra comunale di Vetto.

In provincia di Parma, saranno effettuate delle opere di rafforzamento locale per la sede del Municipio e Palazzo Pretorio di Borgo Val di Taro.