Edugreen: nel parmense 474 mila euro per giardini e orti didattici

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione le graduatorie nell’ambito delle azioni del Piano RiGenerazione Scuola: complessivamente a livello nazionale 3.500 progetti finanziati con oltre 155 milioni di fondi Pon-React Eu che renderanno gli istituti italiani più innovativi e sostenibili. In Emilia Romagna, complessivamente, per i laboratori EduGreen da realizzarsi nelle scuole primarie, arriveranno 4 milioni e 800mila euro da destinare all'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili. Negli istituti del parmense arriveranno 475.000 euro per 19 scuole, ogni scuola riceverà 25.000 euro”: così i parlamentari del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani, Maria Edera Spadoni e Gabriele Lanzi.

“I progetti possono essere volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e un’educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema” spiegano i parlamentari.

Queste le scuole destinatarie dei fondi: I.C. Micheli I. C. Valceno Bardi, I I.C. Collecchio E. Guatelli I.C. Traversetolo I.C. Fontanellato I.C. Ferrari - Parma I.C. Fornovo Taro "L. Malerba" I.C. Medesano I.C. Parma Centro I.C. Albertelli-Newton Parma I.C. Puccini - Parma Maria Luigia. D. Fidenza Ilaria Alpi, I.C. Bedonia I.C. Toscanini-Parma I. C. Fidenza I.C. "Barilli " Montechiarugolo I.C. di via Montebello, Parma, I.C. Corniglio