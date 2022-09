Ready for the future: l’EFSA celebra il 20° anniversario con un concerto a Parma

Il 5 ottobre 2022, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA, invita i cittadini a un concerto presso il Teatro Regio di Parma per festeggiare il 20° anniversario dalla fondazione dell'Agenzia.

Dal 2002 l’EFSA fornisce la consulenza scientifica che sta alla base del sistema europeo di sicurezza alimentare. In questi vent’anni il mondo è cambiato rapidamente, la scienza si è evoluta, nuovi rischi si sono affiancati a quelli già noti. In questo contesto così fluido la nostra missione è però rimasta la stessa?: contribuire alla protezione dei consumatori, delle piante, degli animali e dell'ambiente lungo tutta la catena alimentare.

Il concerto, che si inserisce ai margini del Festival Verdi 2022, avrà inizio alle ore 19 ed è aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza previa prenotazione. Il programma include una selezione di alcune tra le più celebri arie della musica lirica italiana ed europea interpretate dal Coro e da solisti del Teatro Regio e dal Coro delle Voci Bianche. A condurre la serata sarà l'attore Giorgio Pasotti.

Lo staff dell’EFSA parteciperà all’evento e sarà lieto di celebrare questo importante traguardo condividendolo con tutta la Città.

Prenotazioni

Le prenotazioni saranno aperte presso la Biglietteria del Teatro Regio dal 29 settembre al 5 ottobre compreso.

Il programma

EFSA 20th

Anniversary

Direttore

Maestro Martino Faggiani

Coro

Teatro Regio di Parma

Direttore

Maestro Massimo Fiocchi Malaspina

Coro

Voci bianche del Teatro Regio di Parma

Moderatore

Giorgio Pasotti

Teatro Regio di Parma

19.00 - 5Ottobre 2022

19.00

Benvenuto da EFSA con saluti dalle autorità

G. Mameli

Fratelli d’Italia

Coro di voci bianche del Teatro Regio

L.v. Beethoven

Inno alla gioia

Coro di voci bianche del Teatro Regio

Prima parte

R. Wagner

Tannhäuser – O du mein holder abendstern

Baritono Chuanqi Xu

C. Saint-Saens

Samson et Dalila – Amour viens aider ma faiblesse

Mezzosoprano Danbi Lee

C. Gounod

Faust – Salut, demeure chaste et pure

Tenore Paolo Antognetti

W.A. Mozart

Così fan tutte – Come scoglio

Soprano Alessia Panza

Seconda parte

G. Verdi

Il trovatore – Vedi le fosche notturne spoglie, Stride la vampa

Mezzosoprano Danbi Lee

Macbeth – Patria oppressa

Un ballo in maschera – Forse la soglia attinse

Tenore Paolo Antognetti

Nabucco – Gli arredi festivi giù cadano infranti

Otello – Fuoco di gioia

Ernani – Surta è la notte ... Ernani, Ernani involami

Soprano Alessia Panza

I Lombardi alla prima crociata – O Signore dal tetto natio

Don Carlo – O Carlo ascolta ... io morrò ma lieto in core

Baritono Chuanqi Xu

La traviata – Noi siamo zingarelle / È Piquillo un bel gagliardo, Libiamo nei lieti calici

Tenore Paolo Antognetti - Soprano Alessia Panza

Terza parte

G. Bizet

Carmen – Les voici, voici la quadrille

Coro di voci bianche del Teatro Regio

Nabucco – Va pensiero

21.00

Fine concerto