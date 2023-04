Chiedilo a Parmatoday: "Eia, frazione abbandonata: un'ora e mezza per arrivare in autobus a Parma" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

La chiesa di Eia

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica di oggi una lettera di Daniele, residente a Eia che lamenta l'abbandono di un territorio limitrofo alla città ma che ha diversi problemi di collegamento con l'area urbana.

LA LETTERA DI DANIELE - Abito a Parma da parecchi anni, trovo molto comodo volare dal suo aeroporto. Abito ad Eia, a cinque minuti in macchina dallo scalo. Ma se voglio andare l'autobus per andare a Parma ci vuole un ora e mezza o altrimenti posso prendere il taxi per soli 15 euro. Ogni tanto mi chiedo se Eia si trovi a Parma. Lo trovo scandaloso. È ovvio che ho verificato se ci fosse un autobus per lasciare la macchina al più vicino parcheggio scambiatore (Lidl di via Emilia Ovest) ed andare in autobus, ma questo non c'è. Forse prima dell'Alta velocità dovremmo pensare ai basic service (visto che amate gli inglesismi, ma sembra di stare in Africa)

