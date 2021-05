Eletta una nuova RSU in Sunion SpA (gruppo La Veggia)

È stato ufficializzato ieri il risultato delle elezioni: tutte SLC CGIL le 3 nuove RSU ed il nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletti in Sunion Spa di Soragna, importante azienda del gruppo “La Veggia” che conta 5 stabilimenti in Italia per la produzione di imballaggi in cartone ondulato.

“Era da tempo che mancava la rappresentanza sindacale interna in Sunion - afferma Marcello Diego, segretario provinciale della SLC CGIL -. Abbiamo colto l’esigenza durante le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori e indetto nuove elezioni. Il risultato è per noi un doppio successo: in primis per la netta scelta di campo della nostra organizzazione sindacale e poi perché è il secondo stabilimento su Parma (dopo Ondulati Santerno) del gruppo “La Veggia” in cui eleggiamo RSU tutte SLC CGIL”.

“Le sfide che ci aspettano non sono poche, a partire dal rinnovo della contrattazione aziendale – continua Diego – ma, insieme alla neoeletta RSU, le affronteremo una ad una cercando di dare risposte concrete alle aspettative dei lavoratori”.