Trasporti speciali per le elezioni: ecco come prenotare

In vista delle consultazioni elettorali del 12 giugno, il Comune di Parma garantisce il Servizio di Trasporto speciale gratuito per persone con problemi di deambulazione che non sono in grado di raggiungere autonomamente il seggio elettorale. Il servizio è effettuato in collaborazione con l’Assistenza Pubblica di Parma.

Le prenotazioni sono già aperte, si consiglia, per motivi organizzativi, di prenotare il servizio fin da ora, telefonando al numero 0521-224983.