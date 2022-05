Elezioni amministrative del 12 giugno: tutto quello che c'è da sapere

Giovedì 19 maggio, la Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Vice Sindaco Marco Bosi, ha scelto gli scrutatori per le elezioni del 12 giugno.

In base alla Legge di riforma elettorale n. 270 del 21 dicembre 2005, gli scrutatori non vengono più sorteggiati, ma scelti dalla Commissione tra gli iscritti all’Albo apposito. Oltre che dal Presidente, la Commissione è composta dai consiglieri comunali Leonardo Spadi, Fabrizio Pezzuto e Roberto Schiaretti.

SEZIONI ELETTORALI

Le sezioni sono 204, più 8 sezioni speciali.

SEZIONI SPECIALI

Per i ricoverati in strutture ospedaliere o luoghi di cura è possibile esprimere il proprio voto in sezioni speciali allestite all’interno del luogo di degenza, in seguito ad apposita richiesta scritta presso la Direzione Sanitaria.

Le sezioni speciali nel Comune di Parma sono:

23 “Villa Parma” Piazzale Fiume, 5

37 Ospedale Maggiore, Torre delle Medicine, primo piano, via Gramsci, 14

58 Ospedale Maggiore Padiglione Ala Sud – presso Day Hospital Nefrologia, via Gramsci, 14

59 Ospedale Maggiore, Padiglione Barbieri, piano rialzato, via Gramsci, 14

60 Ospedale Maggiore, Padiglione Ortopedie, piano terra, via Gramsci, 14

61 Ospedale Maggiore, Padiglione Centrale (ex Monoblocco), primo piano, via Gramsci, 14

163 Casa di Cura “Città di Parma” piazzale Maestri, 5

105 Casa Circondariale (Carcere)

COMPOSIZIONE DEI SEGGI

Ogni seggio si compone di un presidente e di 4 scrutatori più un segretario nominato dal presidente. I seggi speciali si compongono di un presidente e 2 scrutatori, di cui 1, a scelta del presidente, assume le funzioni anche di segretario.

PRESIDENTI

I Presidenti, nominati con decreto del Presidente della Corte d’Appello di Bologna sulla base della proposta che il Comune ha già trasmesso, sono 212.

SCRUTATORI

Gli scrutatori sono 4 per ogni seggio normale, 2 nei seggi speciali per un totale di 832. Subito dopo la nomina da parte della Commissione, gli scrutatori riceveranno alla propria residenza la notifica dei provvedimenti di nomina. Qualora non sia possibile la notifica, il personale del Comune addetto alla notifica, lascerà apposito avviso all’indirizzo di residenza, in seguito al quale l’interessato potrà ritirare la propria nomina direttamente allo sportello elettorale presso il DUC, a partire dal giorno e con le scadenze indicate nell’avviso. Eventuali rinunce potranno essere comunicate sempre allo sportello elettorale presso il DUC,

restituendo l’originale della nomina. L’Ufficio elettorale procederà a sostituire gli scrutatori rinunciatari attingendo dai nominativi di riserva, anch’essi nominati dalla Commissione, sempre notificando la nomina alla residenza dello scrutatore. Si ricorda che non è possibile svolgere il ruolo di scrutatore nel caso in cui si sia candidati per le elezioni amministrative. In questo caso, occorrerà rinunciare alla nomina.

VERIFICA APPARTENENZA ALL'ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO E DELLA NOMINA A SCRUTATORE

Il cittadino può verificare lo stato della propria iscrizione agli albi comunali dei presidenti di seggio e degli scrutatori e verificare la nomina a scrutatore per le prossime elezioni accedendo al seguente link: https://www.elezioni.comune.parma.it/Verifica-appartenenza-allalbo-scrutatori-e-presidenti-di-

seggio.aspx

COMPENSI

I compensi corrisposti ai presidenti, agli scrutatori di seggio e ai segretari, saranno i seguenti:

Seggi normali:

? Presidente euro 282,00

? Segretario euro 208,00

? Scrutatore euro 208,00

Seggi speciali:

? Presidente euro 90,00

? Scrutatore euro 61,00

PER CHI SIA STATO NOMINATO SCRUTATORE:

Per agevolare la gestione delle comunicazioni e dei successivi onorari ti invitiamo ad inserire i tuoi dai di contatto e l’eventuale IBAN, se hai un conto corrente a te intestato o cointestato, per l’accredito del compenso, accedendo al seguente link:

https://comuneparma.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ELETTORALE_CO

MUNICAZIONI

Puoi accedere al servizio on line con SPID e se non lo hai devi registrarti, di seguito le istruzioni:

Cliccare sul pulsante INIZIA NUOVA RICHIESTA

Selezionare la voce 'Non sei ancora registrato'

Inserire i dati obbligatori e cliccare sul pulsante REGISTRATI

Verrà inviata un’e-mail di conferma registrazione

Come ci si iscrive all’albo degli scrutatori di seggio elettorale - Tutti i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l’iscrizione dell’Albo degli Scrutatori entro il mese di novembre di ciascun anno. I requisiti indispensabili per effettuare tale iscrizione sono il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici e il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Le istanze che perverranno entro novembre 2022 saranno utilizzate per l'aggiornamento dell'Albo 2023.

Come ci si iscrive all’albo dei presidenti di seggio - Tutti i cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l’iscrizione nell’Albo dei Presidenti di Seggio entro il mese di ottobre di ciascun anno; i requisiti indispensabili per tale iscrizione sono: cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici; età non superiore ai 70 anni; titolo di studio: diploma di scuola media superiore. Le istanze che perverranno entro fine ottobre 2022 saranno utilizzate per

l'aggiornamento dell'Albo 2023. L’iscrizione e la cancellazione dai rispettivi Albi può avvenire anche on line dal sito www.elezioni.comune.parma.it

CAMBI DI ABITAZIONE E CAMBI DI RESIDENZA

I residenti che hanno cambiato indirizzo all’interno del Comune dopo il 28 aprile dovranno votare nella sezione elettorale in cui erano già iscritti, mentre i cittadini che hanno registrato in Anagrafe il cambio prima di quella data, se comporta un cambio di sezione, riceveranno in questi giorni una

etichetta da applicare alla tessera elettorale con l’ubicazione del seggio presso cui dovranno votare. Per quanto concerne i nuovi elettori, la revisione dinamica straordinaria ha preso in considerazione i cambi di residenza perfezionati entro il giorno 28 aprile.

STRANIERI COMUNITARI ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI

Com’è noto gli immigrati extracomunitari non hanno diritto di voto.

Possono invece votare per l’elezione del Sindaco i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea se residenti nel territorio comunale ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte. Il Comune ha scritto a tutti i cittadini comunitari residenti per informarli dell’opportunità di richiedere l’iscrizione nelle liste aggiunte I cittadini comunitari che sono iscritti nelle liste aggiunte e che voteranno per le prossime elezionisono 470, di cui 145 maschi e 325 femmine.

ITALIANI ALL’ESTERO

Gli elettori AIRE (anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono complessivamente 7065 di cui 3655 maschi e 3410 femmine. In occasione delle elezioni amministrative, questi elettori possono esercitare il proprio diritto di voto unicamente nel seggio di iscrizione nel Comune di Parma. Non è previsto che possano votare all’estero.

Per i referendum, invece, gli elettori iscritti all’AIRE:

1) residenti in Stati senza intese con l’Italia, potranno votare solo rientrando in Italia per esprimere il voto nelle sezioni di iscrizione nelle liste elettorali.

Questi elettori sono complessivamente 31

2) residenti in Stati con intese con l’Italia, potranno votare in Italia solo qualora abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 17 aprile. Tutti gli altri, cancellati dalle liste elettorali

del Comune, dovranno esprimere il proprio voto solo per corrispondenza. Dal Ministero sono stati comunicati al nostro Comune 2 nominativi di optanti. Tutti gli

altri, sono stati cancellati dalle liste elettorali.

Come potranno votare gli elettori temporaneamente all’estero:

Questi cittadini hanno diritto di esprimere il proprio voto nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente solo se hanno esercitato il relativo diritto di opzione entro la data del 11 Maggio 2022. Diversamente possono votare solo in Italia, nel Comune in cui sono iscritti nelle liste elettorali. Nel nostro Comune, risultano pervenute 5 comunicazioni dai rispettivi Consolati che riguardano elettori autorizzati a votare all’estero.

NUMERO VERDE 800.977917

Con la chiamata al numero verde, completamente gratuita, si può prenotare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento. Inoltre, si possono avere informazioni su: o orari e sedi di voto, o servizi di trasporto speciale, o iscrizione alle liste elettorali del Comune di Parma, o modalità di voto per cittadini italiani residenti all’estero, persone ricoverate, persone che necessitano del voto domiciliare e del voto assistito, o rinuncia all’incarico di scrutatore,

o nomina del segretario da parte dei Presidenti di seggio, o ogni altra informazione attinente le elezioni.

SITO WEB www.elezioni.comune.parma.it

Contiene:

? Liste e candidati per le elezioni amministrative

? Normativa

? Circolari regionali e prefettizie

? Calendario adempimenti

? Istruzioni su come si vota

? Elenco delle sezioni di voto

? Possibilità di ricercare in quali sezioni votano i residenti di una via dello stradario comunale

? Orari degli uffici

? Informazioni su iscrizione Albo Scrutatori e Albo Presidenti di seggio

? Servizi on line:

o Richiesta duplicato della tessera elettorale

o Visura elettorale

o Iscrizione e cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio elettorale

o Iscrizione e cancellazione dall’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale.

Il sito web permette anche di consultare e scaricare tutto l’archivio dei risultati elettorali dal 2003 e

sullo stesso saranno pubblicati i risultati riferiti al Comune di Parma mano a mano che arriveranno

dai seggi.