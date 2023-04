Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio: come fare per il voto assistito e per il voto a domicilio

In previsione delle elezioni amministrative nei Comuni di Salsomaggiore Terme, Soragna e Solignano del 14 e 15 maggio prossimi, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl è a disposizione degli elettori che hanno diritto all’esercizio del voto assistito e del voto a domicilio, che possiedono dunque i requisiti previsti dalla legge n.22 del 27 gennaio 2006. Nel dettaglio, ecco cosa devono fare gli elettori aventi diritto.

VOTO ASSISTITO

Le persone che soffrono di gravi deficit visivi o sono impossibilitate a usare le mani e non sono dunque in grado di votare autonomamente, a causa di infermità costituenti impedimento fisico all’espressione scritta del voto, possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia. Per esercitare questo diritto, i cittadini “fisicamente impediti al voto” devono richiedere il certificato gratuito al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl al telefono 0521 396462 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Il certificato andrà presentato al presidente di seggio il giorno della votazione e rimane valido anche per l’eventuale turno di ballottaggio, possibile solo per le elezioni nel Comune di Salsomaggiore Terme.

VOTO A DOMICILIO

Le persone che per gravi malattie dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune (cioè le persone “intrasportabili”), possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio. La richiesta va presentata in carta libera al Sindaco del Comune di residenza, con una copia della tessera elettorale e un certificato gratuito rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Usl da cui risulti l'infermità fisica. Per ottenere la certificazione, occorre chiamare i numeri 0521 396462 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.