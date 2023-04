Emergenza abitativa, Borghi: "Da qui a fine anno vorremmo recuperare almeno 300 alloggi vuoti"

Emergenza abitativa, l'Assessore alle politiche sociali e al Welfare Ettore Brianti, fa il punto della situazione dopo l'interrogazione del consigliere Pietro Vignali in merito al tema. "Sottolineo due aspetti importanti - dice l'Assessore durante il Consiglio Comunale -. La prima: l’istituzione della macrostruttura del Comune per le politiche abitative, che è già in essere, avrà copertura con una figura dedicata nel mese di aprile. La seconda: siamo entrati in un network di dieci comuni, tra cui Roma e Firenze, per città universitarie che attirano turisti e studenti e hanno le nostre stesse problematiche. Si parlerà di affitti brevi, B&b e alloggi universitari. Ci sono 660 alloggi a fronte di 18.500 studenti che arrivano da fuori regione. Secondo l'ultimo censimento sono 16.749 le abitazione non occupate, rispetto al totale di 107.918 in città. Per quanto riguarda l’offerta pubblica di alloggi, noi offriamo come Comune alloggi Erp pari a 3.986 più 209 Ers. Cercheremo di rispondere in maniera positiva riguardo a una tematica molto sensibile. Pensiamo all’avvio di uno strumento di semplificazione burocratica. Stiamo cercando di reperire alloggi sul mercato, raccogliere le domande di alloggio, di offrire contratti agevolati e tutelati rispetto a morosità ed eventuali danni alle abitazioni. Andremo a potenziare questo sistema lavorando a stretto contatto con Acer. Cercheremo di capire quale leva fiscale utilizzare per gli alloggi sfitti, applicheremo delle detrazioni fiscali che ci permettano di favorire chi ha bisogno. Attualmente sono 385 gli alloggi vuoti, contiamo entro fine anno a recuperarne 300".