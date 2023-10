Emergenza abitativa, il Comune sana le morosità degli inquilini delle case popolari

Il Comune di Parma ha deciso di sanare alcune morosità degli inquilini che vivono negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. Lo stabilisce una determina dirigenziale del 13 ottobre. Per farlo utilizzerà 12 mila euro dei 140 mila stanziati con una delibera di giunta del dicembre 2002 nel bilancio di Acer, proprio come fondo per il ripianamento delle morosità Erp.

"Considerato che il disagio abitativo rappresenta una forte criticità sociale, a causa dell’aggravarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria del Paese e dell’incremento esponenziale di domanda di assistenza rivolta al Settore Sociale" si legge nel testo della determina, il Comune ha deciso di utilizzare i fondi accantonati a questo scopo per ripianare le morosità di alcuni inquilini per quanto riguarda il periodo tra luglio e settembre del 2023. Dei 140 mila euro stanziati ne verranno utilizzati 12 mila: serviranno per sanare le situazioni più gravi che avrebbero messo a rischio, per gli inquilini stessi, l'assegnazione della casa popolare. Si tratta di canoni di locazione non pagati e di spese condominiali non saldate.