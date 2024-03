Emergenza abitativa, recuperati oltre 300 alloggi, ma in tanti ancora senza casa

Durante la presentazione del nuovo bando per gli alloggi comunali, che partirà il 18 marzo nell'ambito dell'iniziativa portata avanti dall'amministrazione comunale con 'Fa' la casa giusta!', l'Assessore al Welfare del Comune di Parma, Ettore Brianti, fa un punto della situazione circa l'emergenza abitativa in città. Nel corso del 2023 sono stati recuperati oltre 300 alloggi e altri 200 sono l'obiettivo del 2024. La riqualificazione di questi appartamenti è stata possibile nel 2023 grazie a un investimento complessivo di 5.6 milioni di euro, con il ruolo importante di Fondazione Cariparma, Acer Parma, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma. "Il tema dell'abitare è un bisogno estremamente elevato. Nelle vecchie graduatorie c'erano più di 1000 persone in attesa".

