Emergenza casa, l'assessore Brianti scrive a Salvini: "Risponda alle nostre proposte sul diritto all'abitare"

C'è anche l'assessore al Welfare del Comune di Parma Ettore Brianti tra i tredici assessori firmatari della richiesta al Ministro Salvini per quanto riguarda l'emergenza abitativa.

Ecco la richiesta in una nota: "Il Ministro Salvini ha annunciato alcune ore fa, al convegno nazionale sull’abitare di Legacoop, la convocazione di un tavolo nazionale sulla casa per la creazione di un piano casa. Come amministrazioni locali che quotidianamente si confrontano con l’ormai strutturale crisi abitativa, vogliamo ricordare a lui e al suo Governo che da aprile scorso giacciono inascoltate le proposte che abbiamo formulato insieme all’Anci, come 11 città, a cui nei mesi se ne sono aggiunte tante altre. Da quel giorno non abbiamo avuto alcun tipo di risposta alle nostre proposte puntuali se non la conferma del taglio di fondo affitti e morosità incolpevole: lo riteniamo grave, così come riteniamo grave che il Governo non voglia invitare a questo tavolo i Comuni, che sono gli enti locali in prima linea nel combattere le conseguenze della totale assenza di politiche abitative da un punto di vista nazionale. Il Ministro ci ripensi e convochi anche noi visto che molti Comuni hanno già varato un loro piano per l’Abitare e visto che le città in particolare vivono l’alta tensione abitativa. Perché i nostri sforzi siano più efficaci abbiamo bisogno che si dia seguito alle nostre richieste:

Una legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica;

L’assegnazione gratuita ai Comuni degli immobili (aree ed edifici) di enti statali o parastatali inutilizzati da destinare alla realizzazione di politiche per l’abitare tramite appositi fondi per la loro ristrutturazione;

Il rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e del Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli;

Una legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche;

Una misura nazionale che riconosca strutturalmente l’Emergenza abitativa e l'homelessness come fragilità cui dedicare interventi e risorse.

Aspettiamo fiduciose e fiduciosi una convocazione».

Gli altri firmatari sono Francesca Benciolini (Padova), Emily Marion Clancy (Bologna), Pierfrancesco Maran (Milano), Andrea Tobia Zevi (Roma), Laura Lieto (Napoli), Jacopo Rosatelli (Torino), Benedetta Albanese (Firenze), Marzia Marchesi (Bergamo), Luisa Ceni (Verona), Maria Rosa Devecchi (Lodi), Emanuele Manzoni (Lecco) e Mirella Zambello (Rovigo)