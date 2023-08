Emergenza cattedre: a Parma mancano 50 insegnanti di sostegno

Nelle scuole primarie di Parma e provincia mancano 50 insegnanti di sostegno di ruolo. Lo rivela il sindacato Cisl che ha condotto un'indagine relativa alla situazione delle cattedre nel nostro territorio e in tutta la regione Emilia-Romagna.

Secondo i sindacalisti infatti la situazione non sarebbe rosea: mancano poche settimane all'inizio delle scuole e nei nostri territori si fa fatica a trovare insegnanti di ruolo, disposti a trasferirsi magari da altre regioni per prendere servizio. Come fa notare il sindacato spesso i motivi riguardano il carovita e l'impossibilità di prendere un'abitazione in affitto con uno stipendio medio di 1.200 euro.

Sull’intero territorio regionale, spiega a Repubblica Bologna Monica Barbolini, segretaria regionale della Cisl Scuola “servono 13.900 insegnanti, 900 in più dello scorso anno. Solo che in tutta l’Emilia-Romagna in ruolo ce ne sono solo 4.000 e nonostante le diverse chiamate non si riescono a coprire i posti. Assistiamo sempre di più al fenomeno di docenti precari, inseriti nelle Gps, che non se la sentono, evidentemente, di abbandonare l’ordinario, seppure svolto come supplenti”