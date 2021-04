Emergenza covid: l’Università di Parma proroga la scadenza della terza rata di tasse

In considerazione del permanere dell’emergenza coronavirus, per agevolare il più possibile la prosecuzione regolare del percorso accademico degli studenti e delle studentesse l’Università di Parma ha deciso di prorogare al 31 maggio i termini di pagamento della terza rata dei contributi universitari.

Questi i dettagli del provvedimento:

proroga del pagamento della terza rata di tasse dell’a.a. 2020-21 dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021

nuove scadenze per gli studenti e le studentesse che hanno fatto richiesta di rateizzazione:

quarta rata di cinque prorogata al 31 maggio 2021

quinta rata di cinque prorogata al 15 giugno 2021

abolizione dell’applicazione del contributo di mora previsto per l’eventuale ritardo nel pagamento delle rate sopra indicate.