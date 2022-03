Emergenza Ucraina, il percorso di accesso all'assistenza sanitaria in provincia di Parma

Per garantire l’assistenza sanitaria ai profughi provenienti dall’Ucraina, assicurando la massima tutela della salute a tutte le persone in fuga da un Paese in guerra, l’Ausl ha organizzato un percorso ad hoc.

Dal prossimo 14 marzo, le procedure di accoglienza e presa in carico sanitaria dei profughi fuggiti dal conflitto, sia quelli ospitati nei centri attivati dalla Prefettura che quelli gestiti in collaborazione con i Comuni o arrivati in Italia in autonomia, sono più semplici e rapide. In un’unica sede, individuata in ogni Distretto, è possibile ottenere la tessera STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), che garantisce le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali, contestualmente all’effettuazione del tampone di screening e della vaccinazione anti-covid.

LE SEDI

Da lunedì 14 marzo, è possibile ottenere la tessera STP, effettuare il tampone di screening per il covid e la vaccinazione anti-covid in un’unica sede. E’ sufficiente presentarsi con un documento d’identità e la dichiarazione di ospitalità rilasciata dal Comune ospitante (o dalla Prefettura) a Parma al punto di accesso libero di via Quasimodo 4, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10; alla Casa della salute di Langhirano, in via Roma 43, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 9; all’Ospedale di Vaio (postazione tamponi drive-through) il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 9 e all’Ospedale di Borgotaro in via Benefattori 12, sportello Cup (piano terra), il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 9. La tessera STP può essere rilasciata anche agli Sportelli unici/Cup dell’Ausl di Parma.

Si ricorda che la vaccinazione anti-covid può essere fatta anche in un momento successivo al rilascio della tessera STP. I cittadini dai 12 anni in su possono accedere ai centri vaccinali della provincia con accesso libero, quindi senza prenotazione, sia per iniziare il ciclo vaccinale che per completarlo, anche con terza dose. I bambini dai 5 agli 11 anni possono invece effettuare l’immunizzazione contro il covid il mercoledì e venerdì pomeriggio alla Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente di viale Fratti, 32/1 a Parma (i calendari aggiornati sono nel sito dell’Azienda Usl e comunque sono comunicati anche in occasione dell’esecuzione del tampone di screening).

SPAZIO SALUTE IMMIGRATI

Una volta in possesso della tessera STP, le persone che necessitano di una visita medica possono rivolgersi allo Spazio salute immigrati di via XXII luglio 27 a Parma. L’accesso alla struttura avviene dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 su appuntamento. Per prenotare è necessario telefonare al numero 0521/393431 (dalle 11.30 alle 13). Per le persone che non parlano italiano è attivo un servizio di mediazione linguistica.