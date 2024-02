Sanità: Emilio Cammi nominato direttore Assistenziale di Azienda Usl

Emilio Cammi, dal primo febbraio scorso, è il neo direttore Assistenziale dell’Azienda Usl di Parma. Si tratta di una figura direzionale di nuova istituzione, che opera in stretta sinergia con la direzione generale con l’obiettivo di concorrere al governo complessivo della funzione assistenziale, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione.

Nato a Fiorenzuola d’Arda cinquantacinque anni fa, Emilio Cammi subito dopo aver conseguito il diploma di infermiere, nel 1988 ha iniziato la sua attività lavorativa all’Azienda Usl di Pama, nei servizi del dipartimento di Salute mentale, dove è rimasto per circa venti anni. Dopo la laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche all’Università di Parma e due master di primo e secondo livello, assume il ruolo di coordinamento, nel 2006, e di responsabile dal 2009, del Servizio Infermieristico e tecnico dell’Azienda sanitaria, per assumerne la direzione dal 2012.

Dal primo febbraio scorso, Emilio Cammi è nominato anche direttore Assistenziale facente funzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Al neo Direttore è assegnato il coordinamento nella realizzazione di obiettivi di salute e promozione della qualità assistenziale, in particolare, tra altri, il consolidamento delle cure primarie, con lo sviluppo delle Case di comunità e l’integrazione ospedale-territorio e il riordino dell’assistenza ospedaliera.

“L’esperienza conseguita in questi anni da Emilio Cammi come direttore delle professioni sanitarie – afferma Massimo Fabi, commissario straordinario di Azienda Usl e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria - sono certo rappresenti un valore aggiunto per affrontare al meglio i cambiamenti e le sfide emergenti del servizio sanitario pubblico. A nome mio e delle direzioni delle due Aziende, auguri di buon lavoro!”.