Emozioni e solidarietà nello speciale BorgoSound per l'Ucraina

Bis di successo per la seconda manifestazione «Speciale BorgoSound – Concerto pro Ucraina», organizzata dall’associazione I Nostri Borghi sabato 6 maggio in piazzale Salvo D’Acquisto a Parma. Numeroso e partecipe il pubblico presente nel piazzale che in estate ospita il concorso musicale BorgoSound Festival dedicato ai gruppi emergenti, questa volta in versione speciale per solidarietà con il popolo ucraino, stremato per il protrarsi del conflitto. Intenso il programma, che ha visto l’alternanza di artisti ucraini e italiani. Dopo i saluti introduttivi del dottor Fabrizio Pallini (Presidente dell’Associazione I Nostri Borghi) e di Padre Andrea (sacerdote della Chiesa Cattolica Ucraina a Parma), il coro «Cuore ucraino» diretto da Maria Cholovska ha aperto la manifestazione con due inni, seguito dal canto della piccola Sofia Ratska, bimba di cinque anni che ha strappato caldi appalusi per bravura e simpatia. Gli L.S.D. – band nota per le versioni in dialetto parmigiano delle musiche dei Beatles – hanno poi regalato al pubblico i loro classici intramontabili, mentre le deliziose bimbe del coro ucraino «Felicità» di Olga Kopteva, proveniente da Brescia, si sono esibite con canti e una piccola performance di ginnastica artistica. Le esibizioni sono proseguite con Alfonso Oliver, noto cantautore italiano accompagnato dalla moglie ucraina Lidia Ihnatenko, che hanno presentato canzoni in lingua italiana e ucraina, concludendo con un sentito inno nazionale ucraino cantato insieme al pubblico.

La coppia artistica è attiva dal 2016 e fin dall’inizio della guerra tengono concerti di beneficenza in tutta Italia raccogliendo aiuti. Dopo il gruppo La Macchina del Tempo – con le sue musiche italiane degli anni ’60 e ’70 – il trio ucraino «Belcanto», formato da Yuliana Benidovska, Yuliia Moroz e Svitlana Melnyk, ha deliziato il pubblico con una performance altamente professionale. L’evento si è concluso con gli Elvis B. Goode, Tribute Band di Elvis Presley. Due gli importanti interventi fra un musicista e l’altro. Il giornalista e scrittore Luigi Alfieri, rappresentante di «Missione Valentina», ha raccontato la nascita dell’idea di portare aiuti alle popolazioni in difficoltà, messa in pratica insieme ad Andrea Pelosi. Le spedizioni sono arrivate a nove, la decima partirà a giugno donando un’ambulanza; in totale la missione ha raccolto quasi un milione di euro di aiuti giunti in mani sicure grazie all’organizzazione che permette contatti diretti, senza tramiti o dispersioni. Particolarmente gradita la presenza del sindaco Michele Guerra, che ha lodato l’iniziativa e ha ringraziato l’associazione I Nostri Borghi per questa celebrazione a favore del popolo ucraino. Il sindaco ha sottolineato come Parma stia esprimendo grande solidarietà attraverso gli aiuti e l’accoglienza; anche il premio Sant’Ilario ha posto attenzione alla questione, e ci sono stati contatti con i sindaci di Leopoli e di Kiev: oltre all’impegno delle nazioni anche i rapporti diplomatici fra città sono importanti. Presente anche l’assessore Michele Alinovi, che si è associato ai complimenti per l’associazione e per gli organizzatori, ringraziando sia per il sostegno solidale sia per l’impegno nel portare attività e animazioni nei borghi. Fabrizio Pallini ha ringraziato l’Avis, da sempre al fianco dell’associazione e delle sue iniziative, e Pietro Vignali, presente fra il pubblico, per il suo impegno nei confronti delle problematiche cittadine, senza dimenticare in chiusura il pubblico presente, il fotografo ufficiale Franco Saccò e i fonici.

La solidarietà è proseguita con la cena a base di specialità ucraine in strada XX Settembre, con il prezioso supporto del ristorante Il Pianetino, che ha richiamato centoventi commensali. Con più di tremila euro raccolti, ancora una volta la manifestazione ha dimostrato l’unità e la forza ma anche la grande sofferenza del popolo ucraino ospitato nella nostra città, in un pomeriggio di partecipazione e aggregazione in cui il pubblico ha dimostrato vicinanza e sostegno, mettendo in evidenza ancora una volta il generoso e grande «cor pramzan». Con l’augurio di ritrovarsi in futuro per festeggiare la fine della guerra.