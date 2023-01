Emporio Solidale, 1.700 famiglie in difficoltà: il 40% vive a Parma

Sono aumentate le domande delle famiglie, a oggi 1700, che si rivolgono a Emporio Solidale per mettere in tavola del cibo da dividere spesso con i figli. Di questi 1.700 nuclei familiari circa il 40% affonda radici nel territorio parmigiano. Il restante 60% vive a Parma da sette a quindici anni. Persone perfettamente inserite all'interno del tessuto sociale di una città che comincia ad accusare i colpi del post covid e quelli assestati forte dalla guerra in Ucraina. Al Cinghio, quartier generale dei volontari dell'Emporio, il timore più diffuso è che dopo le feste, con l'aumento dei prezzi di gran parte dei beni, schizzeranno anche i costi e a fronte delle stesse donazioni di sempre andrà rivisto un po' il piano degli acquisti. "La paura - dice Maurizio De Vitis, presidente di Emporio Solidale di Parma - è che con l'arrivo delle prime bollette le famiglie che si rivolgeranno a noi aumenteranno in maniera automatica".

C'è molta preoccupazione per i nuovi poveri, individuati in giovani di diciotto, vent'anni rimasti fuori dal mondo della scuola e dell'occupazione. Figli di una fase post covid subita da molte attività che, per via dello sconquasso socio-economico che ha travolto il tessuto imprenditoriale del territorio, non hanno più rimesso in moto la loro macchina. "I nuovi poveri sono coloro che non hanno trovato nella scuola una risposta adeguata, capace di cullare e far crescere le loro legittime ambizioni - spiega il vicepresidente di Emporio, Giacomo Vazzani -. Quelli che sono fuori della scuola perché si sono ritirati e non sono riusciti a realizzarsi. Forse non sanno che hanno una vita davanti e, sul piano del lavoro, il futuro è dalla loro parte". Emporio Solidale ha messo in piedi uno Sportello Lavoro, grazie al quale si organizzano colloqui con ragazzi appena usciti dal mondo scolastico e che sono in attesa di trovare un impiego per uscire da una fase stagnante d'immobilismo. "Attraverso dei colloqui organizzati anche con le famiglie riusciamo a capire quali sono le loro disponibilità, in modo tale da collegarli agli appositi corsi di formazione che molto spesso portano poi a un'occupazione sicura. Ma spesso denotiamo una difficoltà: fanno fatica a interagire con questo tipo di ambiente. Hanno bisogno di sostegno e stimoli, ma non riescono a immaginarsi inseriti in un contesto nuovo".