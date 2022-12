Emporio, un Natale di solidarietà: consegnate 1.000 spese in una settimana

Pochi regali, tanti pacchi alimentari consegnati alle famiglie di Parma. E' stato un Natale di lavoro per i volontari dell'Emporio Solidale, chiamati agli straordinari nei giorni che hanno preceduto la festa. Due settimane senza tregua per soddisfare i bisogni delle famiglie che si sono rivolte a Emporio perché bisognose di una spesa. "Nelle ultime due settimane sono aumentate le richieste - spiega il presidente di Emporio Maurizio De Vitis -. Nei giorni che hanno preceduto il Natale sono state fatte circa 1.000 spese.

L'emergenza sociale si rivela crescente anche a Parma. Fra i nuovi poveri - secondo la Coldiretti - ci sono anche coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalle misure contro la pandemia Covid e dal balzo costi dell'energia con il caro bollette. A Parma l'andamento del 2021, rispetto all’anno della pandemia, aveva avuto inizialmente un momento di assestamento. Si era notata anche una leggera discesa nelle richieste d'aiuto, ma purtroppo il dato non è stato confermato da questi mesi del 2022. Grazie a realtà solide come Emporio sono tante le famiglie che possono trovare ristoro. Nell'attesa che la situazione migliori.