Le cinque migliori enoteche di Parma

Una piccola guida per gli amanti del vino. Ecco cinque delle enoteche dove bere dell'ottimo vino e stare in compagnia per una serata parmigiana.

Ombre rosse, borgo Giacomo Tommasini, 18 Parma

Creata da Giovanni e Nicola, due giovani fratelli, è oggi un approdo sicuro per gli amanti della buona tavola e del buon bere, con una scelta enciclopedica dei migliori vini italiani. Già nel suo nome, che fa riferimento alla dizione con cui in Veneto si dicono i calici di vino rosso, pare di rintracciare quel senso di rifugio, di riparo e di ristoro che è peculiare dell’ombra nella sua valenza più ortodossa Scaffali carichi di bottiglie, libri e le riviste che spuntano qua e là, mostre d’arte e di fotografia che si succedono. E' come se ogni cosa, a suo modo, amplificasse il potere evocativo e suggestivo del vino