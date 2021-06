Entra nel vivo il progetto europeo Dynaxibility

Entra nel vivo il progetto europeo DYNAXIBILITY4CE, promosso e finanziato da Interreg Central Europe a cui partecipa il Comune di Parma, in qualità di partner, assieme a Budapest in Ungheria, Graz in Austria, Koprivnica in Croazia, Cracovia in Polonia, Leipzig e Stoccarda in Germania con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, favorendo una mobilità sostenibile e riducendo gli inquinanti come anidride carbonica e polveri sottili.

Il Comune di Parma è impegnato da anni, assieme alla Regione ed Arpae, in un percorso volto a migliorare la qualità dell’aria attraverso azioni che promuovono comportamenti virtuosi, come l’uso della bici negli spostamenti casa scuola e casa lavoro, ma anche nel tempo libero.

Il progetto europeo intende migliorare questi aspetti attraverso il confronto tra realtà ed esperienze differenti, buone pratiche e modelli di sviluppo condivisi proponendo approcci integrati alla mobilità sostenibile per affrontare i nuovi trend in ambito mobilità, in particolare dopo la pandemia.

Tutto questo anche attraverso la pianificazione dei trasporti e della mobilità nelle aree urbane funzionali (FUA), cioè nei Comuni che costituiscono la cintura attorno al Comune capoluogo di provincia, in modo da adottare misure condivise per ridurre le emissioni di CO2, facendo rete, e coinvolgendo le varie entità del territorio in un processo partecipato con i portatori di interesse a livello locale. Tra le sfide quella di prevedere collegamenti di trasporto passeggeri regionali alle reti di trasporto nazionali ed europee. Nei giorni scorsi si è svolto, on line, un tavolo di lavoro che ha visto le varie anime del progetto confrontarsi per fissare la road map che poterà alla definizione delle strategie e dei passaggi salienti per dare seguito al progetto stesso.