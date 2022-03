Epatite B: incontro aperto alla cittadinanza all'Ospedale Maggiore

La ricerca sull’epatite B: dalle terapie attuali alle prospettive terapeutiche future. Sarà questo l’argomento al centro dell’incontro aperto al pubblico che si terrà martedì 29 marzo alle ore 17.30 in Sala Congressi dell’Ospedale di Parma.

A parlarne i professionisti della struttura di Malattie infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con il direttore Prof. Carlo Ferrari e le dottoresse Simona Schivazappa, Federica Brillo, Arianna Alfieri, Carolina Boni, Paola Fisicaro.

L’iniziativa vuole essere l’occasione per fornire un aggiornamento delle conoscenze attuali sull’infezione, sulla sua gestione clinica e sulle terapie attualmente disponibili per il suo controllo. Saranno inoltre presentati alcuni progetti terapeutici che verranno avviati localmente nei prossimi mesi, al cui sviluppo ha partecipato il gruppo di ricerca di Malattie infettive ed Epatologia, con l’affiliazione sia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e sia dell'Università degli Studi di Parma. La locandina dell’evento.

“Due di questi protocolli – spiega il direttore di Malattie Infettive ed Epatologia Carlo Ferrari - sono stati finanziati dalla Commissione Europea ed un terzo dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei programmi di ricerca finalizzata Regione-Università. I progetti vedranno coinvolti, oltre al nostro, diversi centri di riferimento per la gestione dei pazienti con epatite B, nazionali e internazionali, e sono finalizzati a valutare nuove strategie terapeutiche per la cura dell’epatite B, risultate altamente promettenti in precedenti studi preclinici e clinici”