Erba alta al Parco Ferrari: "I bambini non riescono più a giocare"

Continuano le segnalazioni dei residenti rispetto all'erba alta, ancora presente in alcune aree verdi della città. Al Parco Ferrari, nel quartiere San Lazzaro, i residenti lamentano la presenza della folta vegetazione, che impedirebbe di effettuare le normali visite.

"Segnalo ormai da una settimana - segnala una residente della zona e abituale frequentatrice dell'area verde - l’impossibilità di trascorrere tempo libero al parco Ferrari causa erba alta. I bambini non riescono più a giocare né riusciamo a portare i cani. È impossibile ormai raccogliere anche i loro escrementi. Non è ammissibile che venga fatto tutto ciò per salvaguardare la biodiversità ma penso per scarsità di fondi economici. Arriveranno solo le zanzare non le farfalle della foresta amazzonica".

"La strategia di gestione del verde urbano - sottolinea il Comune di Parma - ha visto quest'anno, l’introduzione di una novità di massima importanza, riguardante il progetto dei "prati fioriti". Tale progetto prevede lo sfalcio differenziato e la creazione di aree con altezze di taglio superiori alla consuetudine, che porterà effetti positivi su biodiversità, ambiente e mitigazione delle temperature"