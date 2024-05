L'erba alta l'incuria nella zona di via Picasso

Erba alta ed incuria nella zona di via Picasso, strada Marconi, via Savinio, via Adriano Braglia. La segnalazione arriva da un residente. "Degrado, menefreghismo, quali altri aggettivi usare. Trascurata al massimo. La biodiversità non è sinonimo di trascuratezza, al momento la situazione insetti forse è sotto controllo ma con il caldo le bisce, le zanzare, le blatte ci sguazzano.

"Parma città buia, illuminazione che sembra un cimitero, verde trascurato, buche enormi in Strada Budellungo... bisogna aggiungere altro? A si le zone verdi dedicate ai cani ormai sono impraticabili, per non parlare degli spazi dedicati ai bimbi"