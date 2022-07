Erboristi in Erba: il progetto di educazione erboristica per gli alunni delle scuole primarie

Si è conclusa con grande successo l'edizione inaugurale di "Erboristi in Erba", il progetto ideato dal Gruppo FEI Parma (Federazione Erboristi Italiani), aderente ad Ascom Confcommercio Parma, con l'obiettivo di avvicinare bimbi e ragazzi della Scuola dell'Infanzia e Primaria al mondo vegetale e alla cultura delle erbe a beneficio della salute dell'uomo e dell'ambiente. Il Consiglio del Gruppo, attraverso la partecipazione delle Erboriste Dott.sse Ilaria Pezziga e Giulia Dallaglio (iscritte al R.N.E.P.- Registro Nazionale Erboristi Professionisti), ha infatti visitato le Scuole “Derlindati” di Ozzano Taro e “B. Ferrari” di Langhirano per far scoprire ai bambini le piante presenti proprio nel giardino dei loro istituti, ma anche per spiegare la collaborazione che le stesse hanno con insetti e animali per la continuità della specie.

Un'iniziativa didattica, ma dallo stampo ludico, che ha consentito ai giovani scolari di conoscere la scienza dell'erboristeria, grazie a momenti di osservazione, racconto e dialogo. "Il riscontro positivo degli alunni nei confronti di questa prima edizione del progetto ci rende estremamente orgogliosi - ha commentato Gabriella Cavallo, Presidente FEI Parma - l'impegno del Gruppo per diffondere l'educazione erboristica all'interno della comunità è iniziato lo scorso anno con le passeggiate osservative (aperte al pubblico) nei parchi della nostra città, per poi proseguire nelle scuole grazie alla richiesta delle insegnanti stesse che hanno dedicato alcune giornate scolastiche alle lezioni con i nostri esperti erboristi. I bambini si sono inoltre divertiti con attività pratiche nei giardini delle loro scuole e hanno infine partecipato a una visita all'Orto Botanico nel centro storico di Parma, per vivere un'avventura conclusiva dall'atmosfera quasi magica.

È con grande entusiasmo quindi che porteremo avanti l'iniziativa anche per il prossimo anno scolastico. Insegnanti o referenti delle scuole di Parma e provincia che volessero aderire al progetto, possono contattare la Segreteria FEI Parma al numero 05212986 o via mail all'indirizzo info@ascom.pr.it "