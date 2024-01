Escursioni, i cinque percorsi in montagna da non perdere

Paesaggi mozzafiato, viste da set cinematografici per passeggiate lontano dal traffico cittadino. A due passi da Parma, l'Appennino offre un ampio ventaglio di scelta per un weekend nella natura più incontaminata. Abbiamo scelto per voi cinque scenari da favola dove trascorrere un po' di tempo libero.

Il trekking sul Monte Penna, alto 1.735 metri. Arrivare alla vetta sacra del monte può essere di stimolo per i più ardimentosi. Il Monte Penna prende il nome dal dio dei Celti, il dio delle vette che chiamavano Pen. Partenza consigliata dal passo del Chiodo, nel frattempo primo di arrivare in cima c'è una passeggiata in un parco naturale meraviglioso. Poi la vetta sacra. La discesa si fa dal passo dell’Incisa.

Una passeggiata al Lago Santo e sul Monte Marmagna a 1.852 metri. Marmagna, da Mare Magnum perché da qui si può ammirare la bellezza del Golfo di La Spezia.

Altro giro, altra corsa: tra le gole e i dirupi del Monte Nero, fino al Prato Grande nel comune di Bedonia, al confine con il comune di Ferriere.

La bellezza del Monte Grottero, tra la Liguria e l'Emilia-Romagna, con la partenza da Passo della Cappelletta e l'arrivo in vetta. Anche da qui si può ammirare il Mar Ligure, prima di scendere alla foce dei tre confini che mette insieme tre regioni: Emilia, Liguria e Toscana.

Infine, un giro in Valparma, con partenza da Lagoni, fino ad arrivare ai Laghi glaciali del Sillara, a 1.732 metri sul livello del mare. Un osto da set del signore degli anelli.