Esenzione ticket sanitario: ecco come fare domanda

Anche per l’anno 2022 il Comune di Parma emana l’avviso pubblico per la concessione dell’esenzione ticket per indigenza dalle prestazioni sanitarie.

L’esenzione è una misura a supporto di nuclei, o persone singole, che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale nel pagamento dei ticket sanitari su visite specialistiche ed esami diagnostici (ad esclusione degli accessi al pronto soccorso) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma.

Anche per il 2022 la domanda va presentata esclusivamente on line accedendo all’apposita sezione Servizi On Line del portale del Comune di Parma, al link:

https://comuneparma.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TICKET_SANITARIO_2022

Fino al 30 novembre 2022 possono presentare richiesta di esenzione dal ticket per indigenza i cittadini residenti nel Comune di Parma in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione al SSN Servizio Sanitario Nazionale;

Cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;

ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore o uguale a € 7.500,00;

patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre due persone;

patrimonio immobiliare di valore non superiore a € 20.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;



L’esenzione ticket concessa dal Comune ha validità annuale, può essere utilizzata per prestazioni diagnostico strumentali in strutture sanitarie pubbliche e/o centri privati accreditati dell’Ausl di Parma ma non copre le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

Per informazioni e assistenza per la presentazione della domanda on line è possibile contattare il Contact Center del Comune di Parma al numero 052140521 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13.