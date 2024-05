L'esercitazione con vigili del fuoco e protezione civile

Sabato 18 maggio a Borgotaro si è svolta una giornata di addestramento AIB a cui hanno partecipato formatori del Comando dei vigili del fuoco di Parma - istruttori professionali, istruttori patenti terrestri, DOS e formatori DOS - vigili del fuoco volontari del distaccamento di Borgo Val di Taro, carabinieri forestali e volontari di protezione civile abilitati AIB.

La giornata è iniziata con una breve istruzione in aula, a cui sono seguite le esercitazioni in campo articolate su più "isole" monotematiche, e quindi, nel pomeriggio, il debriefing operativo e gli interventi dei Carabinieri forestali e dell'ASL. L'addestramento congiunto è stato organizzato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile in collaborazione con il Comando dei vigili del fuoco di Parma in vista della prossima campagna AIB.