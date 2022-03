Estensione della rete fognaria e rifacimento della rete di acqua e gas a Porporano

Proseguono gli interventi inerenti il potenziamento della rete fognaria ed il rifacimento di quella dell’acqua e del gas, nella frazione di Porporano, a cura di Ireti.

Sopralluogo dell’assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi per verificare lo stato dell’arte dei lavori messi in campo da Ireti, ente gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Parma, nell’ambito del programma operativo degli interventi del servizio integrato di Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

L’assessora Benassi, coordinatrice del Consiglio Locale di Atersir, ha rimarcato: “Gli interventi tengono conto delle richieste avanzate ad Atersir in questo senso dal Comune di Parma per potenziare la rete fognaria e migliorare quella idrica e del gas. Essi testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione per le frazioni, in questo caso per Porporano, dove gli interventi erano richiesti da tempo. La sostenibilità ambientale passa anche attraverso questo tipo di azioni, fondamentali per la tutela del territorio e per migliorare i servizi ai cittadini”.

In strada Bassa dei Folli i lavori di rifacimento della rete di acqua e gas, avviati nell’ottobre del 2021, nel tratto compreso tra via Parasacchi e strada Serra, sono terminati e sono in fase di ultimazione quelli fognari, tra strada Serra e via Bodrio, che permettono l’allacciamento fognario alle abitazioni situate tra i civici 129 e 134. a buon punto anche il rifacimento delle rete di acqua e gas.

In via padre Rouby i lavori prenderanno avvio a breve, per concludersi a fine aprile, consentendo l’allaccio alla rete fognaria delle abitazioni dal civico 9 al civico 18