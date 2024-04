Ètape du Tour de France: come cambia la viabilità a Sala Baganza

Il Comune di Sala Baganza informa che, in occasione della gara ciclistica “Ètape Parma by Tour de France” che si svolgerà domenica 28 aprile, indicativamente dalle 9 alle 17, resteranno chiuse al traffico le seguenti strade e piazze: via Marconi, piazzale Salvo D’Acquisto, via Maestri, via Martiri della Libertà, piazza Gramsci, via Zappati, via Case Nuove.

Per l’intera durata della gara sono previsti due varchi di attraversamento veicolare dei percorsi, presidiati dalle forze di polizia, dove potrà essere consentito l’attraversamento veicolare, sempre compatibilmente con le esigenze di sicurezza. I varchi saranno all’intersezione tra via Garibaldi, via Matteotti e via Figlie della Croce, in Strada Provinciale da e verso Parma (SP 15), alla rotatoria dopo il distributore Eni. Sarà sempre consentito l’attraversamento a piedi o in bicicletta e assicurato il transito ai mezzi di soccorso.

Maggiori dettagli sulla manifestazione, sui percorsi e sulle limitazioni al transito, sono pubblicati sul sito internet degli organizzatori www.extragiro.it e del Comune di Sala Baganza www.comune.sala-baganza.pr.it.