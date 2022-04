Lotta all'evasione: nel 2021 recuperati 9 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente

Lotta all'evasione fiscale. Nel corso del 2021 il Comune di Parma ha recuperato più di 11 milioni di euro dall'Imu non pagata negli anni precedenti, soprattutto nel biennio 2015-2016. Il recupero dei soldi evasi nel 2020 era stato di soli 2,3 milioni di euro. Dal 2020 al 2021 quindi il Comune ha recuperato 9 milioni di euro in più. Nel 2019 il recupero delle imposte dell'Imu non pagate aveva raggiunto la quota di 3.6 milioni di euro.

I dati sono stati resi noti dall'assessore al Bilancio del Comune di Parma Marco Ferretti. Sempre nel 2021 i soldi ricavati dalle multe, invece, sono scesi dai 19 milioni di euro dal 2019 ai 16 milioni di euro dell'anno scorso. L'evasione dell'Imu fa riferimento soprattutto ai biennio 2015-16: per questi anni sono stati emessi 8.880 accertamenti, alcuni dei quali si erano rilevati errori. Questa situazione aveva creato non poche polemiche.