Cortile San Martino Chiedilo a Parmatoday: "Ex cral Bormioli: perchè si sono interrotti i lavori e quanto costerà il nuovo Centro sportivo?" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

L'area dell'ex cral Bormioli

E' nata da poco una nuova rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo - ogni martedì e venerdì - le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday.

LA LETTERA DI ALBERTO - Nell'area dell'ex cral Bormioli di via Naviglio Alto, da tempo in abbandono, ho rivisto alcuni movimenti nelle ultime settimane. I lavori erano iniziati anni fa ma poi si erano interrotti. La domanda che vi rivolgo è la seguente: come sarà il nuovo centro sportivo che dovrebbe sorgerà nell'area grazie ai finanziamenti del piano Periferie? Cosa prevede il progetto, sarà accessibile a tutti?

La risposta della redazione - I lavori di riqualificazione dell'ex cral Bormioli di via Naviglio Alto - che si estende per 88mila metri quadrati - sono ripresi dopo le demolizioni e la bonifica dell’area, a causa di un imprevisto legato all’allagamento degli spazi per la presenza di un pozzo artesiano attivo. Il progetto, che dovrebbe essere concluso - secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione comunale per la fine del 2023 - prevede una grande e unica tensostruttura per i campi da basket, da pallavolo e pallamano. E' prevista inoltre la costruzione di otto spogliatoi, di un bar, una sala riunioni e degli uffici operativi gestionali dell’intero complesso. A questo si aggiunge anche un nuovo campo da calcio regolamentare. Il costo totale sarà di 5 milioni e 600 mila euro. Il Comune ha aperto un mutuo per un milione e 200 mila euro, il contributo statale legato al Bando Periferie di poco superiore ai 4milioni di euro, a cui si aggiungono 438mila euro di fondi propri del Comune