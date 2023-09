Ex Di Vittorio, Federconsumatori: "Perché il Comune di Noceto non acquista i tre caseggiati da 30 mila euro l'uno?"

Federconsumatori Parma ha insistentemente avanzato, da tempo, la richiesta al Comune di Noceto perché venga considerata l’opportunità, non ripetibile, di acquisire i tre caseggiati con cinquanta appartamenti della ex cooperativa Di Vittorio che entrerebbero a fare parte del patrimonio abitativo pubblico a favore della comunità. Quanto ancora devono riflettere l’amministrazione ed il suo sindaco per decidere l’acquisto?

Gli appartamenti, con le relative pertinenze, possono essere acquistati facendo richiesta al Fondo di investimento attuale proprietario del patrimonio che si è aggiudicato la vendita competitiva promossa dalla procedura fallimentare. Il costo medio per unità si aggirerebbe sui 30 mila euro, Iva compresa. La loro attuale condizione è considerata di buona conservazione, valutata con perizia di stima da professionisti indipendenti incaricati dal fallimento nel 2020.

Il rendiconto economico al 31/12/2022, redatto dalla Curatela fallimentare per il ramo della proprietà indivisa, si sofferma sulle risorse impegnate nel triennio 2020-2022 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Da tali riscontri si evidenzia un costo medio annuo pari a 512 euro per alloggio. I caseggiati, elemento non secondario, sono edificati su terreni di proprietà del Comune.

Il 31 luglio scorso il Consiglio Comunale ha affrontato il tema su iniziativa del gruppo di minoranza. Assessori e sindaco hanno sostenuto argomentazioni tali da mostrare perplessità sull’acquisizione, avvalendosi di dati privi di fondamento.

E’ legittimo, dovuto e responsabile che un’amministrazione comunale approfondisca il tema in tutti i suoi aspetti, senza però nascondere le evidenze: per un impegno economico complessivo di un milione e mezzo di euro, con l’incasso dei canoni di affitto annui pari 187 mila euro, qualsiasi impegno di finanziamento sarebbe ampiamente sostenibile, anche con gli attuali tassi di interesse.

La seduta del Consiglio Comunale si è conclusa con la dichiarazione del Sindaco sulla necessità di un supplementare approfondimento. Il mese di agosto è trascorso ed è tempo di decisioni su una opportunità che ha un termine. La comunità attende.