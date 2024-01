Fabio De Luigi al Campus: "Mi piace fare il regista"

S’intitola “50 km all’ora” ed è il nuovo film interpretato e diretto da Fabio De Luigi, presentato in anteprima durante l’evento dal vivo “Una Serata Con…”, organizzato da The Space Cinema presso il multisala di Parma - Campus. “Una Serata Con…” è il nuovo format di eventi live di The Space Cinema, che da sempre garantisce al pubblico esperienze esclusive in sala. L’incontro è stato trasmesso in streaming in alcuni multisala selezionati del circuito, dove è stata proiettata anche l’anteprima del film. “50 km all'ora” - che uscirà nelle sale giovedì, 4 gennaio - segue la storia di due fratelli, interpretati da Stefano Accorsi e dallo stesso De Luigi. Separati da anni a causa di tensioni, si ritrovano al funerale del padre: l’avvenimento diventa l'opportunità per affrontare i conflitti del passato. Ritrovando due vecchie moto della loro gioventù, intraprendono un viaggio attraverso l'Italia. I giorni trascorsi insieme su queste moto fatiscenti diventano un percorso di riconciliazione, consentendo loro di chiarire i rancori e riunirsi, finalmente, a casa. L'attore e regista al cinema The Space: "Faccio quello che mi piace, è un momento molto felice della mia carriera e sono soddisfatto di questo film che ho fatto con Accorsi. Attore meraviglioso"