Facciamo la Pace, appuntamento al Laboratorio Famiglia San Martino – San Leonardo

Giornata dedicata al tema della Pace domenica 17 dicembre al Laboratorio Famiglia San Martino – San Leonardo, in via San Leonardo 47.

Dalla celebrazione del 25° dell’Associazione Help for Children Parma nasce “Facciamo la Pace” iniziativa realizzata in collaborazione con il Laboratori Famiglia del Comune di Parma, progetto coordinato da Leberamente, in collaborazione con San’Egidio Parma, Amici della Biblioteca San Leonardo,Parma Bricks, Centro Interculturale di Parma, Circolo Fotografico il Grandangolo Parma,Cultural-mente, Compagnia In-Stabile APS.

Il programma della giornata, divulgato con locandine tradotte in diverse lingue straniere si articola come segue e si svolgerà a partire dalle 10 nel Laboratorio Famiglia San Martino San Leonardo di via San Leonardo 47.

Tutto il giorno saranno presenti il Mercatino del Dono a cura del Laboratorio Famiglia e dei Volontari di Help for Children, Parma Briks, laboratorio di costruzione di lego per bambini di diverse fasce di età e l’iniziativa Daremo Voce ai Nostri Muri appendendo, guidati dagli esperdi del Grnadangolo, le immagini evocative delle missioni di pace di Help for Children ed altre foto della Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio.

Alla mattina dalle 10 alle 12 circa, Lettura e laboratorio creativo a tema Pace per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Lettura a cura degli Amici della Biblioteca San Leonardo e laboratorio creativo a cura dei volontari dei Laboratori Famiglia.

Dalle 17 alle 18, Laboratorio di fotografia a tema Pace pe ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, a cura dei volontari dell’Associazione Grandangolo e dei volontari dei Laboratori Famiglia.

Dalle 18.30 alle 19.30 “Il Thè della Pace”: momento di condivisione di confronto tra l’Assessora Daria Jacopozzi ed i soggetti portatori di Pace attraverso le attività delle diverse Associazioni. Opportunità di nuove sinergie e co- progettazioni.