Facebook, Instagram e WhatsApp down per 7 ore: ecco perchè

Facebook, Instagram e WhatsApp sono stati down a Parma e in Italia per sette ore, a partire dalle ore 17.30 di ieri, lunedì 4 ottobre. E' stata la peggiore interruzione del servizio dal 2008. Un lungo blackout di sette ore in Europa e negli Stati Uniti: verso mezzanotte hanno lentamente ripreso a funzionare.

Il problema in Italia è iniziato verso le 17:30, quando Facebook e le altre app di proprietà della piattaforma social - Instagram, WhatsApp e Oculus - risultavano inaccessibili. Il problema sarebbe stato legato a un errore avvenuto durante un cambiamento di configurazione interno all’azienda di Menlo Park: “Questo errore comporta che tutta Internet non sa più dove trovare Facebook - spiega Disinformatico, il sito di Paolo Attivissimo - perché qualcuno di Facebook ha cancellato la mappa che dice dove si trova Facebook e che strada fare per raggiungerlo".