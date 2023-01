Famiglie al Centro: riprendono gli incontri per neo e futuri genitori

Terminate le feste, riprendono gli incontri gratuiti dedicati ai neo e futuri genitori di “Famiglie al Centro”. Incontri organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale, gestito da Azienda Pedemontana sociale, in collaborazione con Ausl e diverse associazioni del territorio, che prevedono percorsi sul tema della genitorialità, per condividere dubbi ed esperienze con altri genitori e confrontarsi con esperti, che forniranno ai partecipanti consigli e strumenti utili per vivere al meglio una nuova fase della vita, ricca di emozioni ma allo stesso tempo delicata.

Nei prossimi giorni ripartiranno, in particolare, i percorsi di “Mamme al Centro” e “Papà al Centro”. Gli appuntamenti dedicati alle neo e future mamme si terranno, come di consueto, ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12 e, per favorire una partecipazione più ampia possibile, nel corso dell’anno toccheranno diversi territori dei comuni del distretto. Il primo “Parliamone tra mamme”, è previsto per giovedì 12 gennaio al Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II, 36 – Sala Baganza). Il giovedì successivo, 19 gennaio, il secondo appuntamento “Portare in fascia” vedrà la partecipazione della dott.ssa Elisa Illica Magrini, che illustrerà i vari supporti per portare i piccoli e come utilizzarli in modo corretto e sicuro. Il terzo e ultimo appuntamento di gennaio “Musicoterapia” si svolgerà giovedì 26 gennaio nella Sala Consiglio presso la Biblioteca comunale di Traversetolo (Via F.lli Cantini, 8 c/o Corte Agresti). A incontrare le neo e future mamme ci sarà la musicoterapista Roberta Borges Dos Santos.

Il primo degli incontri a cadenza mensile di “Papà al Centro”, rivolti ai futuri e neo papà con figli da 0 a 3 anni, si svolgerà il 21 gennaio dalle 10 alle 12 nella Biblioteca di Sala Baganza (P.zza Gramsci, 1 c/o Rocca Sanvitale) insieme alla bibliotecaria Nicoletta Vinaglio che leggerà alcuni brani sul tema.

Per prenotazioni (obbligatorie) e ulteriori informazioni sugli incontri, occorre contattare il Centro per le Famiglie, telefonando allo 0521 331395 negli orari di apertura (Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.

I calendari mensili degli incontri saranno disponibili anche sul sito www.unionepedemontana.pr.it e sulla pagina Facebook @CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst.