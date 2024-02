“Family United”: attivato nel Distretto Sud Est il nuovo programma per il benessere delle famiglie

Un programma di promozione del benessere rivolto alle famiglie con figli dagli 8 ai 15 anni, sviluppato dallo United Nation Office on Drugs and

Crime (UNODC) e realizzato grazie al finanziamento dell’Ausl Distretto Sud Est. Un programma già sperimentato in Italia e all'estero, che è arrivato anche nei 13 comuni del Distretto Sud Est, che fanno parte dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est.

Si chiama “Family United” ed è fatto di percorsi che mirano a sviluppare e competenze sociali e relazionali, insegnando a gestire i conflitti e a

risolvere i problemi in maniera efficace. Strumenti grazie ai quali diventa più facile individuare i comportamenti a rischio e prevenire nuove

dipendenze come quella da social network e la ludopatia. “Family United” si articola in quattro incontri guidati da esperti, a cadenza settimanale, dove i genitori insieme ai propri figli potranno partecipare con momenti comuni e con sessioni separate.

Gli incontri si svolgeranno il venerdì dalle 18 alle 20 nella sede dell'Unione Montana Appennino Parma Est a Langhirano e al Centro per

le Famiglie di Sala Baganza, gestito da Azienda Pedemontana sociale. Per ricevere informazioni e iscrizioni, è possibile inviare una mail agli

indirizzi email familyuniteditalia@gmail.com, famiglie@pedemontanasociale.pr.it e ftinelli@ausl.pr.it.