La farmacia intitolata alla memoria di Alberto Farnetti, morto di tumore

Dal 12 giugno la storica farmacia Guareschi di via Farini a Parma ha cambiato nome in farmacia Farnetti. L'iniziativa è stata messa in atto dalla moglie e dai figli di Alberto Farnetti, morto il 30 marzo del 2023 a causa di un terribile tumore al cervello, che l'ha portato via in soli quattro mesi. La dottoressa Conforti, moglie di Alberto, sta portando avanti l'attività insieme ai figli. "Abbiamo deciso di arrivare al cambio del nome per ricordare mio marito Alberto Farnetti, deceduto nel marzo dello scorso anno, a causa di un tumore al cervello. In soli quattro mesi la malattia ha decretato la sua morte. Insieme ai miei figli ho deciso di intraprendere questa iniziativa in sua memoria. Ora la farmacia, la più antica di tutta la città, si chiama farmacia Farnetti della dottoressa Silvia Conforti & C."