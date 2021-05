Farmacie Lloyds, consegna farmaci e parafarmaci gratuita: rinnovata per tutti

LloydsFarmacia rinnova e conferma il servizio attivabile da App Lloyds di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, sulle tre Farmacie Lloyds sul territorio della città di Parma, per i mesi estivi di giugno, luglio e agosto. Sono oltre 60.000 le consegne effettuate fra marzo 2020/maggio 2021 a livello nazionale, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini.



Fino a tutto agosto, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito. Sono ad oggi in totale tre le Farmacie Lloyds sul territorio della città di Parma che offrono il servizio:



FARMACIA Indirizzo Telefono

LloydsFarmacia Campioni Via Campioni, 6/A 0521 - 966096

LloydsFarmacia Fleming Via Fleming, 27 0521 – 983355

LloydsFarmacia Mille

Aperta h24 365 giorni/anno Via dei Mille, 52/B 0521 – 253181



Elenco completo delle 193 Farmacie Lloyds su territorio nazionale al LINK:

https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare



Le modalità di accesso al servizio, attraverso App Lloyds, ne agevolano e incentivano l’utilizzo, in sicurezza da casa. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia. I vettori dedicati alla consegna sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.



“Siamo in una fase nuova, la campagna di vaccinazione avanza e siamo in attesa che le modalità operative siano del tutto definite, anche per le vaccinazioni in farmacia. Mettere in campo servizi e iniziative che possano fare sentire la popolazione affiancata e sostenuta, in questo nuovo periodo di contenimento della pandemia e verso la ripresa che tutti auspichiamo, è una testimonianza del nostro impegno. Il servizio di consegna a domicilio è sempre più apprezzato e richiesto, per motivi di sicurezza certamente, ma anche per i tempi frenetici della vita di tutti i giorni, o anche semplicemente per maggior praticità. L’integrazione dei servizi digitali all’esperienza e ai servizi di prevenzione e benessere in farmacia è la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto più possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia. Si tratta di sfide più che mai cruciali.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.



“Continua un servizio molto apprezzato dai cittadini, soprattutto dalle categorie deboli – spiega l’Assessora alle Politiche per la Sanità del Comune di Parma, Nicoletta Paci –, grazie alla collaborazione tra Comune e LloydsFarmacia. La consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, attivabile anche tramite App Lloyd, si conferma un servizio importante ed utile nel percorso volto a debellare la pandemia”.

***

LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Il che è ancora più vero oggi, in una sfida cruciale, per l’intero sistema-Paese. LloydsFarmacia, con i suoi oltre 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, prosegue e conferma il suo impegno, con sempre nuove iniziative, per la salute e per la prevenzione.

www.lloydsfarmacia.it www.admentaitalia.it