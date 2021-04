Federconsumatori cambia sede. Spazi più ampi e funzionali in largo Beccaria

Da lunedì 19 aprile Federconsumatori Parma apre le porte della nuova sede, più ampia e funzionale. L'associazione di tutela dei consumatori si trasferisce al piano terra del civico 17 in largo Beccaria, tra il Palasport "Bruno Raschi" e il centro commerciale Panorama, con ampio parcheggio gratuito e raggiungibile anche in bus (5, 11).

Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

I contatti per informazioni e appuntamenti restano invece invariati: tel. 0521 508949 mail: segreteria@federconsumatoriparma.it.

"Il trasferimento si colloca in un percorso di crescita dell'associazione che ha visto crescere il numero dei propri iscritti e di pratiche seguite, nonchè ampliato i propri ambiti di intervento -spiega Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma. La nostra presenza sul territorio inoltre, si è fatta più capillare non solo in città e nei quartieri, ma anche nei comuni più importanti della provincia".