Federconsumatori Parma, il nuovo presidente è Johann Marzani

Federconsumatori Parma ha un nuovo Presidente: si tratta di Johann Sebastiano Marzani, eletto oggi all'unanimità dall'Assemblea Generale dell'associazione consumatori. Prende il posto di Fabrizio Ghidini, chiamato a ricoprire un nuovo ruolo in Federconsumatori regionale, calorosamente ringraziato e salutato dall'Assemblea. Origini bardigiane, classe 1951, politico e amministratore di lungo corso, Marzani ha avuto le sue prime esperienze in CGIL, prima in zona Valtaro Valceno, poi come segretario provinciale dei tessili della FILTEA CGIL. Divenuto funzionario INCA sempre in Valtaro Valceno, e dopo una esperienza in CNA, è stato prima Vicesindaco e poi per due legislature Sindaco a Fornovo. Eletto Vicepresidente della Comunità Montana Valtaro Valceno, ha infine ricoperto per dodici anni la presidenza di CEPIM (Interporto). Ora come nuovo presidente Federiconsumatori Parma con il suo "ritorno alla casa madre" potrà mettere la sua sensibilità politica e amministrativa al servizio dell'associazione di consumatori in una fase storica in cui Federconsuamtori è chiamata a dare risposte e servizi su temi complessi e di stringente attualità, come le tutele in materia energetica, bancaria, abitativa e molto altro. "Ritornare alle origini in questa nuova veste - ha commentato Marzani - è per me motivo di orgoglio e un impegno a proseguire l'importante lavoro svolto in questi anni dall'associazione in un momento e in un mondo che ci chiede risposte e protezione".