Felino, nidi comunali si riparte il 7 settembre: confermati tutti i servizi educativi

Si parte il 7 Settembre: questa è la data fissata per la riapertura del nido intercomunale "La Rondine" a Felino e del micronido "Arcobaleno" a San Michele Tiorre. Dopo la lunga chiusura dei servizi educativi causata dall'emergenza Covid - e superata positivamente la prova dei centri estivi aperti nel mese di luglio - i servizi educativi comunali di Felino ripartono senza riduzione di capienza, ovvero mantenendo tutte le sezioni già presenti e accogliendo tutti i bambini per i quali è stata presentata la domanda, nel rispetto delle attuali linee guida ministeriali.

Come spiega Patrizia Tondelli, Assessore ai Servizi educativi e scolastici del Comune di Felino, “data l'emergenza epidemiologica in atto, l’avvio dell’anno educativo 2020/2021 prevede l'adozione di alcune misure igienico-sanitarie anti-covid indicate dai protocolli nazionali, volte a garantire il distanziamento tra i bambini appartenenti a sezioni diverse e la prevenzione del contagio all'interno della stessa sezione. La misurazione della temperatura corporea, l'igienizzazione delle mani all'ingresso e la costante sanificazione dei locali saranno garantiti dal personale in servizio ma per una corretta prevenzione del contagio è indispensabile anche la collaborazione delle famiglie che dovranno quotidianamente monitorare le condizioni di salute dei propri bambini”.

Al fine di informare le famiglie circa le nuove misure anti-covid adottate nei nidi comunali e per condividere le modalità e le tempistiche di avvio del servizio, il Comune ha già convocato i genitori presso i due nidi comunali di Felino e San Michele Tiorre nelle riunioni che si sono tenute il 3 settembre.

“In queste ultime settimane, abbiamo lavorato intensamente per adeguare il servizio alle più recenti indicazioni ministeriali con l’obiettivo di garantire tutti i servizi degli scorsi anni ed ora siamo pronti per partire, consapevoli della grande complessità organizzativa che ci aspetta” afferma Elisa Leoni, Sindaco di Felino. “Il ruolo delle famiglie – aggiunge la Leoni - sarà fondamentale quest’anno per la continuità del servizio: per questo motivo, abbiamo inviato una lettera informativa a tutte le famiglie e invitato tutti i genitori alle riunioni di inizio anno”.

Sono quindi confermati anche per l'anno educativo 2020/2021 tutti i servizi educativi comunali. Sia al nido "La Rondine" che al micronido "Arcobaleno", oltre all'orario normale dalle 07.30 alle 15.30, sarà attivo anche il nido part-time dalle 07.30 alle 13.00. Inoltre, presso il nido intercomunale "La Rondine", dal 1 ottobre partirà il servizio di orario prolungato fino alle ore 16.30 oppure alle ore 18.00. Dal 7 settembre è previsto il rientro dei bimbi già frequentanti lo scorso anno, mentre a partire dal 15 settembre verranno programmate le date per gli inserimenti dei nuovi iscritti.

Tra le novità di questo nuovo anno educativo va segnalato inoltre che la gestione dei nidi comunali sarà completamente affidata alla società Proges, le cui educatrici saranno presenti in tutte le sezioni di entrambe le strutture. Inoltre, sempre ai fini della prevenzione del contagio, la fruizione dei locali interni e delle aree esterne dei nidi subirà delle modifiche. Presso il nido La Rondine, ad esempio, il Comune sta lavorando alla sistemazione e riorganizzazione delle aree esterne che saranno fondamentali per gli ambientamenti dei nuovi iscritti e per le successive attività all’aperto dei bambini.