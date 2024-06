Felino, rinnovata la dotazione di contenitori per la raccolta domiciliare

Novità in vista per la raccolta dei rifiuti per i cittadini di Felino. Con l’affidamento in concessione ad Iren Ambiente Parma del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Parma, ATERSIR, Amministrazione comunale ed Iren Ambiente Parma avvieranno una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In particolare, nel Comune di Felino verrà rinnovata la dotazione di contenitori per la raccolta domiciliare in questo modo:

• i contenitori per carta, organico e rifiuto residuo verranno dotati un tag identificativo;

• sui sacchi gialli di plastica e barattolame sarà presente un barcode abbinato all’utenza.

Dalla prima settimana di luglio gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegneranno il materiale per la raccolta: saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607. Alle utenze che non saranno trovate in casa verrà lasciato un avviso nella cassetta della posta con le indicazioni di ritiro delle attrezzature in autonomia nelle giornate indicate nello stesso avviso.

Per informazioni sarà possibile rivolgersi dal 22 luglio al 10 agosto 2024 al Punto Ambiente temporaneo presso i locali sul retro del Comune, in via Garibaldi, nelle giornate di:

• martedì e sabato 9.00/13.00;

• giovedì 14.30/17.00.

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente - disponibile per sistemi Android o iOS - su smartphone o tablet sarà possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune ed avere informazioni dettagliate su sistema di raccolta, strutture sul territorio ed organizzazione dei servizi ambientali.