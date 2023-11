Femminicidio, giovedì 30 novembre presidio a Salsomaggiore: "Per Meena non smettiamo di fare rumore"

Giovedì 30 novembre alle ore 20 si terrà un presidio in piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme dopo il femminicidio di Meena Kumari, uccisa dal marito con una mazza da cricket davanti a casa nella mattinata di ieri, 28 novembre.

"A soli 3 giorni dalle manifestazioni del 25 Novembre contro la violenza sulle donne - si legge in una nota di Casa della Donne e Centro Antiviolenza di Parma - è stato compiuto l’ennesimo femminicidio. Anche questa volta, l’assassino aveva le chiavi di casa: Meena Kumari è stata uccisa dal marito, massacrata in strada, a colpi di mazza da baseball.

Meena Kumari è la centoseiesima vittima di femminicidio quest’anno, un numero che deve farci scandalizzare, deve farci urlare, discutere e denunciare. Dobbiamo sapere riconoscere i segni della violenza di genere intorno a noi, perché la violenza di genere non è mai una questione privata, ma è sistemica, culturale, universale. Non ci stancheremo mai di ripeterlo.

Se toccano una rispondiamo tutte, perché non siamo sole, non stiamo zitte, non staremo ferme. I fatti di violenza che quotidianamente accadono, in ogni città, dimostrano quanto sia urgente e necessario un cambio di direzione che agisca, appunto, sul sistema, sulla cultura, a livello universale. Così come è stato nelle strade il 25 Novembre, continueremo a urlare che ci vogliamo libere, vive, in pace. L'appuntamento è in piazza Berzieri alle ore 20 a Salsomaggiore con pentole, fischietti, tamburi e tutto quello che possa fare rumore"