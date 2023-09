L’Attualità politica di Santi: Cicchitto, Cazzola e Del Bue venerdì 15 alla commemorazione

L’Associazione “Amici di Ferdinando Santi ”, in occasione del 54° anniversario dalla morte dell’indimenticato sindacalista riformista e politico parmigiano nato a Golese nel 1902, ha messo in calendario due momenti pubblici di riflessione e approfondimento sulla indelebile figura e sull’operato proficuo per il mondo del lavoro del leader già segretario nazionale della federazione giovanile socialista al fianco di Matteotti e Turati, capo della componente socialista della CGIL dal 1947 al 1965 e deputato del PSI dalla prima alla quarta legislatura con costante presenza in commissioni strategiche per il futuro della nascente democrazia.

Venerdì 15 Settembre saranno due gli appuntamenti commemorativi: il primo presso la casa natale di Santi in Viale dei Mercati a partire dalle ore 10 e, di seguito, alle 11, all’Hotel Parma & Congressi l’incontro sul tema “L’attualità politica di Ferdinando Santi. Oltre alla presenza delle istituzioni locali porteranno il loro contributo al dibattito figure note del mondo socialista come Fabrizio Cicchitto (rivista Civiltà Socialista), Mauro Del Bue (direttore La Giustizia), Paolo Cristoni (Associazione Socialista Liberale) e Giuliano Cazzola. A nome della Famiglia Santi interverrà il cugino di Santi Egidio Tibaldi. A coordinare gli eventi i giornalisti Andrea Gavazzoli e Pietro Caruso.