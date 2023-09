Fermata dell'Alta Velocità alle Fiere, il Comune getta la spugna. Guerra: "Grosse criticità: soluzione molto complicata"

Il Comune di Parma getta la spugna sulla realizzazione di una fermata dell'alta velocità ferroviaria nei pressi delle fiere, che avrebbe depotenziato il ruolo della stazione Mediopadana di Reggio Emilia. Il protocollo siglato a luglio del 2021 con Regione e ministero dei Trasporti per uno studio di fattibilità sull'infrastruttura fortemente voluto dagli industriali parmensi - non è stato infatti prorogato dopo i 12 mesi di vigenza previsti. Lo conferma il sindaco Michele Guerra, che ha risposto oggi in Consiglio comunale ad un'interrogazione posta dal consigliere civico ed ex primo cittadino Pietro Vignali.

Secondo Guerra, anche dopo un recente incontro che si è svolto in Regione, rimangono sulla fermata "criticità molto forti. Si tratta di una soluzione molto complicata che comporta estreme difficoltà, una opzione difficilmente percorribile". Per il primo cittadino della città ducale è quindi la cosiddetta interconessione alla linea Av "la vera infrastruttura su cui la città deve giocare una partita forte e unita, perché lì ci può essere un cambiamento positivo per i treni ad alta velocità". Certo, aggiunge Guerra, "non è una partita semplice perché questi sono treni a mercato che hanno bisogno di condizioni economiche molto precise per essere implementati su bacini come il nostro, ma noi abbiamo la certezza di avere numeri significativi che stanno nello studio commissionato nel 2021 e sono in linea con i flussi turistici e dei visitatori delle fiere". Un incontro tra il Comune e Trenitalia, conclude il sindaco, "è fissato per il prossimo 26 settembre e l'azienda ci proporrà un piano con le diverse possibilità e modelli che si possono utilizzare. Vedremo se possono soddisfare le nostre richieste": (Agenzia Dire)