Ferragosto a rischio pioggia: ecco le previsioni per domani

Domani, 15 agosto, a Parma e provincia sono previste temperature tra i 21 e i 23 gradi con rischio precipitazioni al pomeriggio.

Secondo le previsioni di 3bmeteo ci sarà instabilità fin dal mattino sulle Alpi centro-orientali e Levante Ligure con qualche rovescio, fino ad alta Toscana e ovest Emilia. Col passare delle ore l'instabilità è destinata a crescere sulle Alpi centro-orientali con rovesci e temporali sparsi in sconfinamento all'alta Val Padana e localmente all'Emilia Romagna, mentre in serata aperture si faranno strada al Nordovest.

Piogge e temporali in giornata anche su bassa Toscana, alto Lazio e Umbria, più stabile sul versante adriatico centrale, salvo rovesci e temporali in arrivo sulle alte Marche nel pomeriggio-sera, anche forti. Sul resto d'Italia sono attese condizioni più stabili e soleggiate per Ferragosto, pur con il passaggio di alcune velature. Temperature in aumento al Sud.