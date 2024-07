Ferrovie, la Filt Cgil: "Si intervenga su ritardi e guasti"

“Nell'ultimo anno i disservizi ferroviari a causa di guasti alla rete o al materiale rotabile hanno colpito milioni di passeggeri, intensificandosi negli ultimi mesi”. A denunciarlo la Filt Cgil, a seguito dei treni merci sviati nei pressi di Parma e presso Centola, in provincia di Salerno e del guasto ad un treno ad alta velocità nel grossetano, sottolineando che “questi tre inconvenienti accaduti negli ultimi tre giorni hanno causato, prima, il blocco e poi il conseguente successivo rallentamento della circolazione ferroviaria con forti disagi per chi viaggia”.

“La commistione sulle stesse linee ferroviarie - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - di servizi passeggeri a lunga percorrenza, regionali, suburbani e di servizi merci genera ritardi e inefficienze che si ripercuotono su tutto il sistema del trasporto ferroviario. La crescente domanda di mobilità e lo spostamento dei treni merci in orari e tratte ferroviarie utilizzate dal trasporto di persone, per consentire l’avvio dei cantieri per l’attuazione del Pnrr, stanno mettendo a dura prova la regolarità del traffico ferroviario, a rischio congestione per questa estate”.

“Rfi e gli operatori ferroviari - chiede infine la Filt Cgil - lavorino con responsabilità per pianificare un servizio che eviti di generare disservizi e stress ai viaggiatori e ai lavoratori, provati da questa s ituazione. Si faccia in modo di evitare che il sistema ferroviario nel nostro paese collassi, si allenti la morsa dei cantieri per liberare tratte di linee oggi interrotte e dove possibile il traffico ferroviario e si separi il più possibile il traffico merci da quello passeggeri.