Montanara in festa, le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione “Montanara in festa” sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nelle giornate del 6 e 7 maggio.

Dalle 17 di sabato 6 maggio alle 2 del giorno successivo, domenica 7 maggio: divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0/24 in via Carmignani, da strada Montanara a via Boscoli. In via Carmignani, da via Preti a via Boscoli, istituzione del senso unico alternato. In via Carmignani, da via Preti a via Mattioli, inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Sud verso Nord. Dovrà essere sempre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Domenica 7 maggio, dalle 7 alle 24, divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in strada Montanara, tratto di area di sosta lato Sud, compresa tra l’intersezione di via Zanguidi e via Sbravati.

Divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in strada Montanara, da strada Langhirano a via Aleotti; via Carmignani, dall’intersezione con strada Montanara a via Boscoli (esclusa); in via Zanguidi, da Strada Montanara a via Torrente Bardea intersezione esclusa.

Istituzione del senso unico alternato in via Raimondi, da via Preti a via Ognibene; via Raffaello, da via Mazzola Bedoli a via Tiziano; via Carmignani, da via Boscoli a via Ognibene; via Carmignani, da via Preti a via Boscoli.

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Sud verso Nord in via Carmignani, da via Preti a via Mattioli.

Gli espositori e le attività commerciali presenti in zona potranno transitare sino alle 10 del 7 maggio e dopo le 22, secondo le esigenze della manifestazione.

Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni: fino alle 10 e dalle 13 alle 14 e dopo le 22 del 7 maggio secondo le esigenze della manifestazione. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. È sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità.